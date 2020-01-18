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Босния отказалась от оккупации Луны

Босния и Герцеговина обещают не применять ядерное оружие в космосе

сегодня, 19:34
Автор:

• Сергей Медведев

Босния и Герцеговина решила не вести космических войн и не захватывать Луну. Такое решение приняли депутаты парламента.

Народные избранники Боснии и Герцеговины одобрили документ, в котором государство обязуется не оккупировать Луну и другие небесные тела. Данный договор является международным и определяет права стран в освоении космоса. Однако, боснийские космонавты, когда отправятся на освоение Вселенной, имеют право на использование соответствующего оборудования для полетов.

Отмечается, что опросы в фойе парламента Боснии и Герцеговины показали, что большинство депутатов не владели информацией об обязательствах страны касательно освоения небесных тел.

Как сообщал портал "Комментарии", если японцы и американцы сумеют договорится о совместных космических миссиях в будущем, то Страна Восходящего Солнца поможет США осуществить высадку астронавтов на поверхность спутника Земли.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/18/7237758/
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