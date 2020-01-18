Босния отказалась от оккупации Луны

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Босния и Герцеговина решила не вести космических войн и не захватывать Луну. Такое решение приняли депутаты парламента.
Народные избранники Боснии и Герцеговины одобрили документ, в котором государство обязуется не оккупировать Луну и другие небесные тела. Данный договор является международным и определяет права стран в освоении космоса. Однако, боснийские космонавты, когда отправятся на освоение Вселенной, имеют право на использование соответствующего оборудования для полетов.
Отмечается, что опросы в фойе парламента Боснии и Герцеговины показали, что большинство депутатов не владели информацией об обязательствах страны касательно освоения небесных тел.
Как сообщал портал "Комментарии", если японцы и американцы сумеют договорится о совместных космических миссиях в будущем, то Страна Восходящего Солнца поможет США осуществить высадку астронавтов на поверхность спутника Земли.
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