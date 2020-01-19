Пожар в доме престарелых в Чехии: восемь человек погибли

Сегодня ночью в Чехии в доме для содержания людей пожилого возраста вспыхнул пожар, в результате которого погибли 8 человек, еще не менее 30 - пострадали. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на чешские СМИ.

Отмечается, что дом вспыхнул еще до пяти часов утра в помещении отдыха, на место происшествия прибыла пожарная служба, вмешались семь медицинских подразделений, двое из Германии.

Жертвами пожара, как сообщается, стали люди с умственными и другими недостатками.

"Я хотел бы выразить свое глубокое сочувствие всем тем, кто выжил. Я общался с главой полиции и командиром пожарной команды, они делают все возможное", - заявил в своем послании премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экстренной ситуации в нескольких городах Канады, где люди не могут выйти на улицу из-за колоссального количества снега.

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