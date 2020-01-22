Греческие острова массово заполняют беженцы: жители объявили властям бойкот

Жители греческих островов Лесбос, Хиос и Самос в среду устроили забастовку, протестуя против огромного количества мигрантов в лагерях для беженцев, расположенных на этих островах. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на греческую газету "Катеримини".

По данным издания, на островах закрыто магазины, приостановлена ​​работа органов государственного управления.

Ожидается, что представители регионального управления этих островов посетят в четверг Афины, где выдвинут требования правительства.



В частности, власти островов призывает правительство ускорить трансфер мигрантов на материковую часть Греции и добиваются получения информации о планах правительства по строительству новых объектов для содержания мигрантов.



Как сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), около 75 тыс. человек незаконно пересекли границу из Турции в Грецию в 2019 году, что на 50% больше по сравнению с 2018 годом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в высших органах украинской власти пройдет тщательный аудит документооборота и распределением бюджетных средств.



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