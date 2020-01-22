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Греческие острова массово заполняют беженцы: жители объявили властям бойкот

На нескольких островах Греции не работают магазины и не ездит общественный транспорт

22 января 2020, 21:08
Автор:

• Екатерина Белоброва

Жители греческих островов Лесбос, Хиос и Самос в среду устроили забастовку, протестуя против огромного количества мигрантов в лагерях для беженцев, расположенных на этих островах. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на греческую газету "Катеримини".

По данным издания, на островах закрыто магазины, приостановлена ​​работа органов государственного управления.

Ожидается, что представители регионального управления этих островов посетят в четверг Афины, где выдвинут требования правительства.

В частности, власти островов призывает правительство ускорить трансфер мигрантов на материковую часть Греции и добиваются получения информации о планах правительства по строительству новых объектов для содержания мигрантов.

Как сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), около 75 тыс. человек незаконно пересекли границу из Турции в Грецию в 2019 году, что на 50% больше по сравнению с 2018 годом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в высших органах украинской власти пройдет тщательный аудит документооборота и распределением бюджетных средств.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/636964.html
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