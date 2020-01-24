На частный остров в Исландии ищут смотрителя

Еще одно предложение работы мечты на днях поступило из Исландии. Следом на вакансией управляющего дворцом в Дубае в сети все обсуждают возможность бесплатно поселиться на уединенном острове.

Заманчивое объявление разместили супруги Элис Хэйс и Билли О’Коннор. Они ищут человека, который будет жить на малонаселенном острове, управлять кафе и следить за коттеджами, которые арендуют туристы. Жить на острове работник будет с апреля по октябрь, но идеальных условий там не обещают, ведь на острове нет даже водоснабжения.

Несмотря на это, на вакансию откликнулось уже более 23 тысяч человек из разных стран, и это очень удивило супругов.

"Наш электронный ящик переполнен, а телефоны звонят беспрерывно. Мы не можем в это поверить. На прошлой неделе был высокий интерес, а в последние несколько дней вообще творится какое-то безумие. Мы получили 23 тысячи откликов. Если бы каждый, кто подал заявку, остановился бы у нас на одну ночь, у нас все было бы забронировано на ближайшие 30 лет!" — рассказали Элис и Билли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Париже выложили в открытый доступ более 300 тысяч произведений искусства.

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