Лукашенко: я не могу растворить Беларусь, пусть даже в братской России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть последним президентом страны. Такое мнение он озвучил во время сегодняшнего визита на РУП "Завод газетной бумаги", сообщает "Белта".

Так, Лукашенко подчеркнул незыблемость суверенитета и независимости Беларуси.

"Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - сказал Лукашенко.

Также он отметил, что белорусы его "съедят в течение одного года после принятия подобного решения", о чем и заявлял на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - добавил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что примет любой исход президентских выборов и не обидится, если уйдет с поста главы страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о том, что не думали присоединять к России отдельные области Украины и Беларуси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!