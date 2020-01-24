Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Лукашенко: я не могу растворить Беларусь, пусть даже в братской России
НОВОСТИ Все новости

Лукашенко: я не могу растворить Беларусь, пусть даже в братской России

Белорусский президент Александр Лукашенко не готов нарушать суверенитет страны, но хочет жить "в обнимку с русским человеком"

24 января 2020, 16:38
Автор:

• Таисия Ерохина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть последним президентом страны. Такое мнение он озвучил во время сегодняшнего визита на РУП "Завод газетной бумаги", сообщает "Белта".

Так, Лукашенко подчеркнул незыблемость суверенитета и независимости Беларуси.

"Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - сказал Лукашенко.

Также он отметил, что белорусы его "съедят в течение одного года после принятия подобного решения", о чем и заявлял на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - добавил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что примет любой исход президентских выборов и не обидится, если уйдет с поста главы страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о том, что не думали присоединять к России отдельные области Украины и Беларуси.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-ne-hochu-byt-poslednim-prezidentom-belarusi-377105-2020/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...