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В Кремле не думали присоединять к России отдельные области Украины и Беларуси

В России создана рабочая группа по внесению изменений в Конституцию

21 января 2020, 16:55
Автор:

• Мария Чиренко

В России не обсуждалась возможность внесения правок в Конституцию, которые бы позволили входить в состав России отдельным регионам Украины и Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", - заявил спикер Кремля.

Напомним, в России сформирована рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России.

Как сообщал сайт "Комментарии", президент России Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному собранию озвучил необходимость внесения изменений в Конституцию РФ. Российский лидер, в частности, предложил перераспределить полномочия между президентом правительством и Государственной Думой и провести референдум.

Эксперты рассказали изданию, как может измениться ситуация на Донбассе в связи с политическими переменами в России.

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Источник: https://tass.ru/politika/7567405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share&fbclid=IwAR0ypx30rcQDYyB5jymMOy4J4KeUJZhVNHwGXv1oWMX8Y-XeBMqsvAcJSMk
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