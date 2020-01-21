В Кремле не думали присоединять к России отдельные области Украины и Беларуси

В России не обсуждалась возможность внесения правок в Конституцию, которые бы позволили входить в состав России отдельным регионам Украины и Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", - заявил спикер Кремля.



Напомним, в России сформирована рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России.



Как сообщал сайт "Комментарии", п резидент России Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному собранию озвучил необходимость внесения изменений в Конституцию РФ . Российский лидер, в частности, предложил перераспределить полномочия между президентом правительством и Государственной Думой и провести референдум.







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