В Кремле не думали присоединять к России отдельные области Украины и Беларуси

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В России не обсуждалась возможность внесения правок в Конституцию, которые бы позволили входить в состав России отдельным регионам Украины и Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", - заявил спикер Кремля.
Напомним, в России сформирована рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России.
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