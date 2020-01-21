Путин «тасует властную колоду»: эксперты рассказали о последствиях для Украины

Президент России Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному собранию озвучил необходимость внесения изменений в Конституцию РФ. Российский лидер, в частности, предложил перераспределить полномочия между президентом правительством и Государственной Думой. В результате, произошла смена правительства, новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.



Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как может (и может ли) измениться ситуация на Донбассе в связи с политическими переменами в России.



Чей Крым?

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько считает, что, инициировав изменения в Конституцию, Путин, похоже, демонстрирует намерение отойти от официальной власти и должностей после 2024 (год следующих выборов президента России).



"При этом мало кто сомневается в том, что он сохранит за собой влияние, - подчеркивает эксперт. - Изменения "за поребриком" будут сказываться и на оккупированных территориях Украины, прежде всего речь идет о Донбассе. Всё будет зависеть от того, какая башня Кремля (другими словами - группа влияния) будет побеждать в борьбе за пост-путинскую Россию".



Это, по мнению Манько, могут быть "ястребы" из силовых ведомств или спецслужб, а могут быть условные "голуби", ориентированные на бизнес.



"У разных групп влияния будут и разные подходы к завершению конфликта на Донбассе, - отмечает политэксперт. – "Ястребы" могут принять решение об интеграции оккупированных частей Донетчины и Луганщины в состав России (как было с Крымом). А бизнесмены, чтобы избавиться санкций, скорее будут возвращать ОРДЛО в Украину. Всё это при условии, если к тому времени конфликт будет оставаться неурегулированным".



Манько затрудняется ответить на вопрос, стоит ли украинской власти решать вопрос по Донбассу с Путиным или лучше ждать смены власти в РФ.



"Позитивным сценарием было бы добиться от путинской России вывода гибридных войск с Донбасса, - считает эксперт. - Если это удастся, то реинтегрировать Донбасс в Украину можно будет до 2024. А уже пост-путинская Россия должна отвечать на вопрос - чей Крым?".



Ответственные за Украину в РФ могут праздновать

Когда мы говорим об украинско-российских отношениях, надо понимать, что политика РФ в отношении Украины определена стратегически - и любые движения в этом направлении являются решением глобальной задачи Москвы по отношению к нашему государству, отмечает политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний.



"Кремль, который претендует на роль глобального лидера, сделал ставку на модернизацию своей военной мощи. Ядерное оружие, демонстративное участие в ближневосточных конфликтах, бесцеремонное поведение в отношении стран-соседей до сих пор оставляет за Россией статус страны, с которой надо считаться, - подчеркивает эксперт. - И собственно президент Путин в очередной раз, как мантру повторяет тезис о, том, что только пять стран мира должны формировать глобальную повестку дня, таким образом обеспечивая многополярность мира".



Именно поэтому, уверен Подрожний, послание российского президента Федеральному собранию, которое наделало много шума в Украине, является лишь началом нового политического цикла Путина.



"Накануне завершения его президентской каденции в 2024 году он как перфекционист должен оформить, в том числе юридически, свой статус вечного, - продолжает политтехнолог. - Есть масса сценариев, каким будет этот статус. Поэтому говорить, что какие-то изменения фамилий, их перестановки и даже пертурбации в роли тех или иных органов власти могут влиять на изменение стратегии РФ в отношении Украины - не стоит. Хотя бы потому, что Путин лично занимается украинским вопросом. И даже больше, в свете реформ, которые будет реализовывать президент России, политика в отношении Украины будет становиться еще более жесткой и наступательной. Особенно – с использованием такого козыря как Донбасс".



Подрожний считает, что относительное спокойствие на Донбассе (несмотря на ежедневные сообщения о гибели или ранения украинских бойцов, обстрелов в последние месяцы стало меньше) будет продолжаться до тех пор, пока это нужно Кремлю.



"Тем более, что ответственные за украинское направление могут праздновать значительные достижения: в Украине произошла смена политических элит, готовых отстаивать территориальную целостность, общество одурманенное словом "мир" (на самом деле правильно называть это "капитуляцией"), украинская власть выполняет план, предложенный Кремлем как план деэскалации (а на самом деле свертывания государства). И даже вопрос Крыма практически исчез из риторики украинской власти, - отмечает эксперт. - Кремлю удалось, под соусом гуманитарной акции по обмену пленными сделать очень важный шаг по общественному одобрению прямых переговоров между боевиками "ЛДНР" и украинской властью".



В этом контексте, уверен Подорожний, отношения с Украиной российские власти и в дальнейшем будут строить по принципу "или вместе, или смерть, а потом — вместе".



"Коллективный Путин" всерьез и надолго

Вся история, которая сейчас происходит в Кремле, - это не что иное, как маневры при подготовке транзита власти, который планируется на 2024 год, уверен политический эксперт Дмитрий Фучило.



"Согласно Конституции РФ, Путин уже не имеет права баллотироваться на следующий срок президентства (разве что через одну каденцию, что мы уже наблюдали, но учитывая его возраст - это туманная перспектива). А потому в своем послании Федеральному собранию он и проанонсировал изменения в Конституцию, где берет курс на перераспределение властных полномочий в государстве таким образом, чтобы увеличить роль парламента (где большинство - провластной "Единой России") и ослабить президентскую вертикаль (кто бы им не стал). А также - максимально наделить полномочиями отдельный центр принятия решений – Госдуму. Всё это делается для того, чтобы оставаться у власти даже после окончания президентского срока - и возглавить этот орган, имея расширенные полномочия", - считает политэксперт.



Не нужно, по мнению Фучило, забывать и о сценарии надгосударственного органа, который должен управлять объединенной Россией и Беларусью (что остается в планах Кремля). Оба варианта разрабатываются, а какой из них (или их элементов) станет основным - покажет время.



"Что касается того, как эти процессы повлияют на Украину в целом, и ситуацию на Донбассе - в частности, то логика вещей подсказывает: когда российские элиты будут активно бороться за власть внутри страны, тема Донбасса может стать второстепенной для российского истеблишмента. Но надо помнить, что именно эскалацию конфликта та или иная сторона может использовать для поднятия своего рейтинга внутри страны", - отметил эксперт, напомнив о соперничестве ФСБ и Главного разведуправления РФ.



Если же будет реализовываться сценарий надгосударственного органа, а Конституцию РФ изменят таким образом, что местное законодательство иметь приоритет над международным, то тогда политика Москвы, по мнению Фучило, будет иметь более агрессивный характер в плане захвата территорий соседних государств.



"Нам нужно понимать, что "коллективный Путин" в российском обществе - всерьез, и надолго. Поэтому мы должны становиться сильнее и быть готовыми к любому развитию ситуации", - подчеркивает эксперт.



Как сообщал сайт "Комментарии", Владимир Путин 16 января назначил премьер-министром России Михаила Мишустина.



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