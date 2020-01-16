Путин назначил замену Медведева

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Михаила Мишустина главой правительства России. Об этом сказано на сайте Кремля.



"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.



Указ о назначении премьера вступает в силу со дня подписания.



Справка. Михаил Мишустин родился в Москве в 1966 г., окончил Московский станкоинструментальный институт. Там же окончил аспирантуру, после чего защитил кандидатскую и докторскую диссертацию и получил степень доктора экономических наук.



В 1998 году Мишустин поступил на государственную службу. Работал заместителем министра налогов и сборов, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Карьеру сделал в Федеральной налоговой службе, которую возглавил в апреле 2010 года и руководил ведомством вплоть до назначения председателем российского правительства.



Мишустин также занимался бизнесом. Предпринимательскую деятельность начал в Международном компьютерном клубе, который занимался привлечением западных передовых информационных технологий. Также занимался бизнесом в сфере инвестиций.



Как сообщал сайт "Комментарии", 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава Кремля заявил о необходимости изменений в Конституцию РФ и проведения референдума.





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