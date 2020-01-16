Россия получила нового премьер-министра

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Государственная Дума России сегодня, 16 января, назначила премьер-министром РФ Михаила Мишустина, передает "Интерфакс".
Кандидатуру нового главы правительства поддержали 383 депутата, еще 41 парламентарий проголосовал "против", а 12 — не участвовали в голосовании.
Перед голосованием Мишустин встретился с представителями фракций Госдумы, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.
"Есть предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных, такие предложения звучат, потому что много достойных людей работает в правительстве, и нам крайне важно, чтобы правительство состояло из таких членов кабинета", - заявил Володин.
Ранее стало известно, что на встрече Мишустина с парламентариями больше всего критиковали руководителей Министерств труда, культуры, здравоохранения, просвещения.
Справка. Михаил Мишустин родился в Москве в 1966 г., окончил Московский станкоинструментальный институт. Там же окончил аспирантуру, после чего защитил кандидатскую и докторскую диссертацию и получил степень доктора экономических наук.
В 1998 году Мишустин поступил на государственную службу. Работал заместителем министра налогов и сборов, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Карьеру сделал в Федеральной налоговой службе, которую возглавил в апреле 2010 года и руководил ведомством вплоть до назначения председателем российского правительства.
Мишустин также занимался бизнесом. Предпринимательскую деятельность начал в Международном компьютерном клубе, который занимался привлечением западных передовых информационных технологий. Также занимался бизнесом в сфере инвестиций.
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