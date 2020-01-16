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Россия получила нового премьер-министра

Новому премьеру России Мишустину предложили сохранить нескольких министров

сегодня, 15:05
Автор:

• Мария Чиренко

Государственная Дума России сегодня, 16 января, назначила премьер-министром РФ Михаила Мишустина, передает "Интерфакс".

Кандидатуру нового главы правительства поддержали 383 депутата, еще 41 парламентарий проголосовал "против", а 12 — не участвовали в голосовании.

Перед голосованием Мишустин встретился с представителями фракций Госдумы, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. 

"Есть предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных, такие предложения звучат, потому что много достойных людей работает в правительстве, и нам крайне важно, чтобы правительство состояло из таких членов кабинета", - заявил Володин.

Ранее стало известно, что на встрече Мишустина с парламентариями больше всего критиковали руководителей Министерств труда, культуры, здравоохранения, просвещения.

Справка. Михаил Мишустин родился в Москве в 1966 г., окончил Московский станкоинструментальный институт. Там же окончил аспирантуру, после чего защитил кандидатскую и докторскую диссертацию и получил степень доктора экономических наук. 

В 1998 году Мишустин поступил на государственную службу. Работал заместителем министра налогов и сборов, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Карьеру сделал в Федеральной налоговой службе, которую возглавил в апреле 2010 года и руководил ведомством вплоть до назначения председателем российского правительства.

Мишустин также занимался бизнесом. Предпринимательскую деятельность начал в Международном компьютерном клубе, который занимался привлечением западных передовых информационных технологий. Также занимался бизнесом в сфере инвестиций.

Ка сообщал сайт "Комментарии", 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава Кремля заявил о необходимости изменений в Конституцию РФ и проведения референдума.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

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Источник: https://www.interfax.ru/russia/691452
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