Суд Греции приговорил двух русских моряков к 395 годам тюрьмы

Два российских моряка получили 395 лет тюремного заключения и штраф в размере 6 млн евро. Такое решение вынес греческий суд.

"Апелляционный суд греческого города Каламата вынес обвинительные приговоры двоим российским гражданам... Они были задержаны здесь в июне прошлого года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов в Грецию. Оба приговорены к длительным срокам заключения - 395 лет и штрафу в размере более €6 млн", - отметил представитель посольства РФ в Афинах.

Греция имеет достаточно суровое законодательство в отношении людей, которые берутся за перевозку нелегалов. За первого мигранта перевозчика приговаривают к 15 годам лишения свободы. Каждый последующий нелегал обойдется перевозчику в 7,5 лет за решеткой. Поэтому, большинство приговоров определяют сроки заключения десятками лет. Оправдательных приговоров в таких случаях до сих пор зафиксировано не было.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее близ берегов Греции затонуло судно с 50 мигрантами на борту.

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