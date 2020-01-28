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Главу женералитета Каталонии лишили депутатского мандата

12 ноября прошлого года парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании

сегодня, 05:45
Автор:

• Ольга Чародий

Главу женералитета Каталонии Кима Торру лишили депутатского мандата. Об этом сообщает Euronews. .

Согласно постановлению ЦИК, Торру не будет участвовать в  голосовании в региональном парламенте, но останется занимать свой пост.

"Мы должны защитить председательство Торры и возможность восстановить его депутатский мандат, но сейчас не тот момент, чтобы ставить под угрозу парламент и его институты", - сказал представитель Левых республиканцев Каталонии Сержи Сабра.

Данное решение  о лишении мандата  было связано стем, что во время выборов  и предвыборной гонки  на зданиях региональных представительств висела символика Каталонии.

Ранее испанский суд отклонил отклонил апелляцию Торры на решение ЦИК о лишении его мандата

 Как ранее сообщали "Комментарии", Каталония заявила о разрыве протокольных отношений с испанской монархией.

 



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Источник: https://ru.euronews.com/2020/01/27/torra-mp-removed
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