Главу женералитета Каталонии лишили депутатского мандата

Главу женералитета Каталонии Кима Торру лишили депутатского мандата. Об этом сообщает Euronews. .

Согласно постановлению ЦИК, Торру не будет участвовать в голосовании в региональном парламенте, но останется занимать свой пост.

"Мы должны защитить председательство Торры и возможность восстановить его депутатский мандат, но сейчас не тот момент, чтобы ставить под угрозу парламент и его институты", - сказал представитель Левых республиканцев Каталонии Сержи Сабра.

Данное решение о лишении мандата было связано стем, что во время выборов и предвыборной гонки на зданиях региональных представительств висела символика Каталонии.

Ранее испанский суд отклонил отклонил апелляцию Торры на решение ЦИК о лишении его мандата

Как ранее сообщали "Комментарии", Каталония заявила о разрыве протокольных отношений с испанской монархией.





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