Главу женералитета Каталонии лишили депутатского мандата

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Главу женералитета Каталонии Кима Торру лишили депутатского
мандата. Об этом сообщает Euronews. .
Согласно постановлению ЦИК, Торру не будет участвовать в голосовании в региональном парламенте, но
останется занимать свой пост.
"Мы должны защитить председательство Торры и возможность
восстановить его депутатский мандат, но сейчас не тот момент, чтобы ставить под
угрозу парламент и его институты", - сказал представитель Левых
республиканцев Каталонии Сержи Сабра.
Данное решение о
лишении мандата было связано стем, что
во время выборов и предвыборной
гонки на зданиях региональных представительств
висела символика Каталонии.
Ранее испанский суд отклонил отклонил апелляцию Торры на
решение ЦИК о лишении его мандата
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