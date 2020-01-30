Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как торговую марку

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Экологическая активистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени и названия общественного движения молодежи в качестве товарного знака.
"Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet и так далее в качестве торговых знаков. Это действие нужно для защиты движения и его деятельности", - написала активистка в своем Instagram.
Тунберг пояснила, что ее имя стали использовать в коммерческих целях, на что она согласия не давала.
"К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они "представляют" меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее", - уточнила Тунберг.
Широкую известность 17-ти летняя шведка получила после выступления в ООН, где обвинила лидеров стран в том, что они "украли у нее детство". Экологические инициативы активистки нашли поддержку среди школьников и переросли в международное движение.
Как сообщал портал "Комментарии", в Давосе экоактивистка Грета Тунберг в очередной раз выступила с критикой мировых лидеров за то, что они не уделяют должного внимания изменению климата.
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