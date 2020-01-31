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Эстония решила осудить власти России за трактовку истории

Парламент Эстонии осуждает Россию за попытки «переписать историю»

сегодня, 09:31
Автор:

• Таисия Ерохина

Проект документа, осуждающего трактовку властями РФ начала Второй мировой войны, подписали представители всех пяти фракций парламента Эстонии. Об этом сообщает DW.

Так, депутаты подготовили к принятию проект заявления "Об исторической памяти и фальсификации истории" с осуждением трактовки властями России начала Второй мировой войны. Сообщается, что проект уже подписали 73 депутата из 101, представляющие все пять парламентских фракций. По словам главы комиссии по иностранным делам парламента, депутата от "Партии реформ Эстонии" Марко Михкельсона, по данному вопросу намечается надежный консенсус.

В тексте документа осуждаются попытки властей РФ "переписать историю, показать главным виновником начала войны, прежде всего, Польшу, поделенную двумя агрессорами пактом Молотова - Риббентропа".

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал СССР за соглашение с Германией в 1939 году, которое, по его убеждению, привело к началу Второй мировой войны. Верхушка российской власти вне себя от возмущения и с Зеленским не соглашается. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" заявление Зеленского, а также его возможные последствия.


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%
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