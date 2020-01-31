Австрийская почта выпустила марку с шуткой о Brexit

Почта Австрии выпустила марку в честь выхода Великобритании из состава Евросоюза. Марка содержит перечеркнутую дату несостоявшегося Brexit. Таким образом австрийцы обыграли тему постоянных отсрочек и пересмотров дат выхода из ЕС, которые имели место.

Также на изображении территорию Соединенного Королевства закрасили серым цветом, в то время как страны Евросоюза окрашены в синий. Стоимость марки составляет 1,8 евро, ее тираж составил 140 тысяч экземпляров.

Отмечается, что согласно опросам более половины австрийцев не одобряют желание британцев покинуть Евросоюз.





Как сообщал портал "Комментарии", Консервативная партия Великобритании, лидером которой является премьер-министр Борис Джонсон, открыла продажу линейки товаров под лозунгом "Got Brexit Done". Сувениры посвящены выходу страны из состава Евросоюза.

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