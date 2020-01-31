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Австрийская почта выпустила марку с шуткой о Brexit

Австрийцы отметили долгий путь выхода Великобритании из ЕС

сегодня, 16:57
Автор:

• Сергей Медведев

Почта Австрии выпустила марку в честь выхода Великобритании из состава Евросоюза. Марка содержит перечеркнутую дату несостоявшегося Brexit. Таким образом австрийцы  обыграли тему постоянных отсрочек и пересмотров дат выхода из ЕС, которые имели место.

Также на изображении территорию Соединенного Королевства закрасили серым цветом, в то время как страны Евросоюза окрашены в синий. Стоимость марки составляет 1,8 евро, ее тираж составил 140 тысяч экземпляров.

Отмечается, что согласно опросам более половины австрийцев не одобряют желание британцев покинуть Евросоюз.

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Как сообщал портал "Комментарии", Консервативная партия Великобритании, лидером которой является премьер-министр Борис Джонсон, открыла продажу линейки товаров под лозунгом "Got Brexit Done". Сувениры посвящены выходу страны из состава Евросоюза.


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Источник: https://www.sn.at/
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