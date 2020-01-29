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В Великобритании начали продавать сувениры, посвященные Brexit

Сувениры с символикой Brexit продает партия премьер-министра

сегодня, 13:05
Автор:

• Сергей Медведев

Консервативная партия Великобритании, лидером которой является премьер-министр Борис Джонсон, открыла продажу линейки товаров под лозунгом "Got Brexit Done". Сувениры посвящены выходу страны из состава Евросоюза.

Желающие могут приобрести  чайное полотенце стоимостью 12 фунтов стерлингов (около 15 долларов), на котором нанесен лозунг с изображением премьер-министра Бориса Джонсона с флагом Великобритании и щитом в британском стиле. По краю нанесена дата выхода на латыни: "XXXI Jan - Anno MMXX" (21 января 2020 год). Чашка с памятной надпись "Я сделал Brexit” обойдется покупателю в 15 фунтов, за магнит для холодильника  с надписью “ Got Brexit Done” придется выложить 6 фунтов.

На сайте консервативной партии, где разместили соответствующую рекламу, отмечается, что сувениры являются новым разделом в истории Британии и станут "фантастическим подарком" для друзей и близких.

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Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал Соглашение о выходе Британии из Европейского союза.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/29/7105720/
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