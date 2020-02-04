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Лукашенко заявил о сближении с США

Беларусский президент прокомментировал визит госсекретаря США Помпео

сегодня, 13:21
Автор:

• Сергей Медведев

Лукашенко заявил о сближении с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о налаживании отношений с США. Такое заявление лидер государства сделал на фоне визита в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео.

 "Я не скажу, искренне отвечу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился", - констатировал Лукашенко.

Беларусский президент также прокомментировал озабоченность России касательно визита Помпео.

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем?" - сказал Лукашенко находясь с рабочим визитом в Могилевской области.

Глава государства также подчеркнул, что имеет давние связи с Майком Помпео. Их связывают совместные операции с тех времен, когда Помпео руководил ЦРУ.

Как сообщал портал "Комментарии", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль визиты госсекретаря США Майка Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан как желание Вашингтона увеличить свое влияние в этом регионе, ответил отрицательно.


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Источник: https://www.belta.by/
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