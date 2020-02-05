В Польше назначили дату президентских выборов

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Выборы главы государства в Польше пройдут 10 мая. Об этом сообщила спикер польского Сейма Эльжбета Витек. Избирательная кампания в республике стартует с момента опубликования распоряжения в официальном издании парламента. Согласно законодательству Польши, в случае, если на выборах кандидат не наберет 50% голосов, в стране проведут второй тур через две недели.
Отметим, что президент в Польше избирается сроком на 5 лет. На последних выборах нынешний глава государства Анджей Дуда выиграл пост у Бронислава Коморовского — Дуда получил 51,55% голосов, за него проголосовали 8 млн 630 тыс. человек. Ныне он также является лидером социологических опросов.
Как сообщал портал "Комментарии", в Румынии решили досрочно провести выборы в парламент.
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