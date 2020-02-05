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В Совете Европы будут бороться с государствами-смутьянами

Для стран-нарушителей в составе Евросоюза запровадят реальные санкции

сегодня, 21:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Совете Европы будут бороться с государствами-смутьянами

Комитет министров Совета Европы принял новую санкционную процедуру для стран, которые совершили серьезные нарушения. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу европейского ведомства.

Так, в своем решении Комитет министров подчеркивает важность конструктивного диалога и сотрудничества с целью заставить государство-члена придерживаться обязательств и принципов организации.

По мнению генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, новая процедура поможет сделать действия организации более последовательными и более эффективными.

"Я приветствую принятые сегодня Комитетом министров и Парламентской Ассамблеей на прошлой неделе решение о принятии новой процедуры, которая была одобрена министрами иностранных дел Совета Европы в Хельсинки еще в мае 2019 года" - указала она.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на последнем заседании ПАСЕ выступил бывший политический заключенный из Крыма Станислав Асеев, произнесший волнительную речь о влиянии Москвы на украинскую бытность.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sovete-evropy-prinyali-sanktsionnuyu-protseduru-1580928725.html
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