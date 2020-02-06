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Две страны в Европе прекратили доставлять посылки из Китая

На доставку посылок в Европу повлияла отмена части авиарейсов

сегодня, 15:52
Автор:

• Сергей Медведев

Две страны в Европе прекратили доставлять посылки из Китая

Почтовые службы Черногории и Хорватии прекратили доставку посылок из Китая для своих граждан. Отмечается, что почтовое сообщение с Пекином и Шанхаем прекращено на неопределенный период.

Руководство черногорской почты пояснило, что в связи с распространением нового коронавируса авиакомпании отказались от рейсов в Китай, что сделало невозможным доставку посылок.

Подобное предупреждение для граждан выпустила и почта Хорватии, после того как получила сообщения от ведущих европейских авиакомпаний о прекращении рейсов в Китай. Хорватские почтальоны также отметили, что в страну поступает порядка миллиона посылок из Китая в месяц, причем их количество растет примерно на 20% в год.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украину посылки из Китая могут доходить с опозданием.


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Источник: https://www.cdm.me/
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