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Крупное ДТП в Венгрии: погибли украинцы

Один из пассажиров украинского микроавтобуса скончался на месте ДТП

сегодня, 18:05
Автор:

• Сергей Медведев

Крупное ДТП в Венгрии: погибли украинцы

Масштабное ДТП произошло  на автотрассе, ведущей в Будапешт. На венгерской автодороге столкнулись пять транспортных средств. В результате аварии погибли двое украинцев.

ДТП произошло на 98 километре будапештской трассе близ города Кал.

Авария началась со столкновения двух "легковушек", которых вынесло на боковую полосу. В них врезался микроавтобус на украинской регистрации, который вылетел за пределы дорожного полотна. В результате один из пассажиров-украинцев погиб на месте, второй скончался в больнице. Всего в лечебное учреждение было доставлено восемь украинцев, им оказывают медицинскую помощь.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее на одесской трассе столкнулись 11 автомобилей.


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Источник: https://karpathir.com/
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