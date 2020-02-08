Крупное ДТП в Венгрии: погибли украинцы

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Масштабное ДТП произошло на автотрассе, ведущей в Будапешт. На венгерской автодороге столкнулись пять транспортных средств. В результате аварии погибли двое украинцев.
ДТП произошло на 98 километре будапештской трассе близ города Кал.
Авария началась со столкновения двух "легковушек", которых вынесло на боковую полосу. В них врезался микроавтобус на украинской регистрации, который вылетел за пределы дорожного полотна. В результате один из пассажиров-украинцев погиб на месте, второй скончался в больнице. Всего в лечебное учреждение было доставлено восемь украинцев, им оказывают медицинскую помощь.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее на одесской трассе столкнулись 11 автомобилей.
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