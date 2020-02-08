Кипр купит у Франции оружия на сотни миллионов евро

Правительство Кипра подписало оружейный контракт с Францией, стоимость которого составила 240 млн евро.

Как заявил министр обороны Кипра, из-за деликатности сделки, которая относится к сфере нацбезопасности, подробности контракта и дополнительные нюансы ведомство пока раскрывать не станет. Вместе с тем, в СМИ появилась информация, что французская компания поставит Кипру ракеты класса "земля-воздух" и противокорабельные ракеты "Экзосет".

Отмечается, что французы стали основными партнерами Кипра и Греции в пресечении провокаций с турецкой стороны. Французские власти до сих пор держат флагман ВМС "Шарль де Голль" вблизи кипрского побережья.

Как сообщал портал "Комментарии", власти США заблокировали поставку в Украину вооружений, за которые уже была внесена предоплата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!