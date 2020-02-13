Экс-главу МВД Италии лишили депутатской неприкосновенности

В Италии Сенат проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел страны, лидера правопопулистской партии Лига Маттео Сальвини, сообщает dw.com.

Ожидается, что теперь политик предстанет перед судом города Катания на Сицилии по обвинению в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы десятков мигрантов.

Речь идет об инциденте, связанном с судном Gregoretti, на борту которого находились около 130 мигрантов, спасенных моряками в Средиземном море, недалеко от побережья Ливии.

В июле 2019 года власти Италии разрешили лишь нескольким мигрантам из числа пассажиров этого судна сойти на итальянский берег, в том числе женщинам, находящимся на последних сроках беременности, и их семьям, а также 15 несовершеннолетним.

Как сообщало издание "Комментарии", ранее Верховная Рада поддержал законопроект №1009, который позволяет проводить обыски у народных избранников без согласия парламента. В законопроекте речь идет об обысках в доме или в машине у народного избранника, осмотре его личных вещей и багажа, а также доступе к переписке, телефонным разговорам и корреспонденции. В данный момент народные депутаты неприкосновенны. Провести обыски у народного избранника можно только в случае, если по представлению генпрокурора Верховная Рада дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности.

В Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно закону, изымаются название статьи - "нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты нашей страны не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". Другая норма статьи продолжит действовать: нардепы не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.





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