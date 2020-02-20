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Генпрокурор Хорватии признался в масонстве и ушел в отставку

Правительство Хорватии планировало все равно отправить генпрокурора в отставку

сегодня, 13:23
Автор:

• Мария Чиренко

Генпрокурор Хорватии признался в масонстве и ушел в отставку

Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич признался, что является членом масонской ложи, после чего подал в отставку, передает Reuters.

"Членство в легальном объединении никак не влияло на мою работу, но последние инсинуации в публичном пространстве, связанные с моим аккаунтом, сделали мою дальнейшую работу в нынешней роли невозможной", - сказал Еленич.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, со своей стороны, заявил, что правительство все равно было намерено отправить Еленича в отставку независимо от его решения.

"Здесь нет ничего незаконного. Однако это создало необычные обстоятельства, которые делают его пребывания в должности сложным", - сказал он.

Как сообщал сайт "Комментарии", бывшая модель Playboy, 31-летняя Ава Карабатич намерена принять участие в выборах главы Хорватии.

5 января на выборах президента Хорватии победу одержал социал-демократ Зоран Миланович. Отметим, Миланович станет пятым президентом Хорватии. В 2011-2016 годах он возглавлял правительство Хорватии, при нем страна стала членом Европейского Союза. В 2007-2016 годах был лидером Социал-демократической партии Хорватии.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-croatia-attorney/croatia-attorney-general-steps-down-for-being-freemason-idUSKBN20D2JF
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