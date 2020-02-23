Умер создатель человечка конструктора LEGO

В Дании 19 февраля умер 78-летний дизайнер игрушек Йенс Нигаард Кнудсен - более 40 лет назад он изобрел желтую фигурку человечка для конструктора Lego. Об этом передает издание "Громадское".

"Он оставил любящую жену 3 детей, 2 внуков и более восемь миллиардов маленьких пластиковых людей", - сообщил коллега и приятель Кнудсена Марк Джон Саффорд.

О смерти Кнудсена также написавч действующий главный дизайнер LEGO Мэттью Эштон. Он отметил, что никогда не встречался с Кнудсеном, но благодарен ему за изобретение фигурки.

Кнудсен работал в LEGO с 1968 года. За 10 лет он создал желтую фигурку человека с подвижными руками и ногами. В 1978 году Кнудсен представил первую фигурку Lego Minifigure - полицейского. Дизайнер настаивал, чтобы фигурки были гендерно-нейтральными. В 2000 году Кнудсен вышел на пенсию.

Ранее в компании пытались создать фигурку для конструктора. Это были неподвижны семьи. В LEGO считали, что такие фигурки не оставляют детям места для фантазии и энтузиазма играть с ними.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об ужесточении процедуры выдачи грин-кард в США.





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