Умер создатель человечка конструктора LEGO

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
В Дании 19 февраля умер 78-летний дизайнер игрушек Йенс Нигаард Кнудсен - более 40 лет назад он изобрел желтую фигурку человечка для конструктора Lego. Об этом передает издание "Громадское".
"Он оставил любящую жену 3 детей, 2 внуков и более восемь миллиардов маленьких пластиковых людей", - сообщил коллега и приятель Кнудсена Марк Джон Саффорд.
О смерти Кнудсена также написавч действующий главный дизайнер LEGO Мэттью Эштон. Он отметил, что никогда не встречался с Кнудсеном, но благодарен ему за изобретение фигурки.
Кнудсен работал в LEGO с 1968 года. За 10 лет он создал желтую фигурку человека с подвижными руками и ногами. В 1978 году Кнудсен представил первую фигурку Lego Minifigure - полицейского. Дизайнер настаивал, чтобы фигурки были гендерно-нейтральными. В 2000 году Кнудсен вышел на пенсию.
Ранее в компании пытались создать фигурку для конструктора. Это были неподвижны семьи. В LEGO считали, что такие фигурки не оставляют детям места для фантазии и энтузиазма играть с ними.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об ужесточении процедуры выдачи грин-кард в США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости