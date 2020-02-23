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Белый Дом ужесточил правила получения грин-карт

Новые правила направлены на защиту налогоплательщиков США

сегодня, 13:27
Автор:

• Екатерина Белоброва

Белый Дом ужесточил правила получения грин-карт

Власти США ужесточат правила выдачи так называемых грин-карт иностранным гражданам. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

По данным администрации американского президента, Верховный суд США снял последний судебный запрет на введение нормы, которая определяет, кто именно нуждается в помощи со стороны государства. Новые правила выдачи вступят в силу в понедельник, 24 февраля.

Отмечается, что новые правила позволят защитить граждан США, поддержать программы социального обеспечения тех, кто в этом действительно нуждается, а также сократит дефицит федерального бюджета.

"Новое правило восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США", - подчеркнули в Белом доме.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США обнаружили виновных по разжиганию международной паники в связи с коронавирусом.

"Тысячи учетных записей в социальных медиа, связанные с РФ, начали скоординированные усилия по распространению паники по новому коронавируса, усложняя глобальные усилия в борьбе с эпидемией", - рассказали американские чиновники.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-uzhestochat-pravila-polucheniya-grin-1582455409.html
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