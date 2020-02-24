Площадь в столице Чехии назовут в честь убитого Бориса Немцова

Площадь в Праге, которая находится перед зданием посольства России, будет переименована в честь убитого в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом передает издание "Радио Свобода", ссылаясь на решение депутатов Пражского городского совета.

Табличка с новым названием площади будет предположительно повешена 27 февраля, в пятую годовщину смерти Немцова.

Таким образом власти европейской страны хотят продемонстрировать солидарность с российской оппозицией и правозащитным движением.

Известно, что мэр Праги Зденег Гржиб заявил о намерении переименовать аллею в этом же районе в честь Анны Политковской, журналистки, которая активно критиковала действующую в России власть, пока не была застрелена в подъезде собственного дома в октябре 2006 года, в день, по странному совпадению совпавшим с именинами президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что Борис Немцов был самым ярким представителем российской оппозиции, регулярно и открыто заявлявший не просто о недостатках правления Владимира Путина и его ближайшего окружения, но и об их преступлениях против российского народа. Был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту напротив Кремля по дороге домой из ресторана, откуда шел вместе со своей подругой. Заказчики убийства Немцова до сих пор не найдены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологи выяснили процент доверия украинцев в отношении результатов расследования по убийству журналиста Павла Шеремета.





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