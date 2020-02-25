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Турция запретила импорт электронных сигарет

Ввоз в Турцию вейпов и жидкостей для них будет запрещен

сегодня, 12:46
Автор:

• Сергей Медведев

Турция запретила импорт электронных сигарет

Власти Турции приняли окончательное решение запретить ввоз в страну электронных сигарет и жидкостей для курения. Об этом сообщила министр торговли Рухсан Пекджан. 

"Сегодня был официально опубликован подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом закон о запрете импорта электронных сигарет и кальянов, компонентов и запчастей и курительных смесей для них", - сообщила турецкая чиновница.

Напомним, что ранее американский  центр профилактики и контроля заболеваний CDC привлек внимание общественности к проблеме вреда электронных сигарет. В своем отчете организация указала на вспышку легочных заболеваний среди любителей вейпинга. По мнению специалистов, основной вред для легких курильщиков электронных сигарет наносит масло с витамином Е, которое содержится в жидкостях для курения.

Как сообщал портал "Комментарии", американские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какие угрозы для здоровья несет курение электронных сигарет.  Исследователи в течение трех лет наблюдали за состоянием здоровья 32 тыс. курильщиков. Некоторые из них предпочитали только электронные сигареты, а другие чередовали курение обычных сигарет с электронными. Результаты исследования показали, что курение вейпа на 30% повышает развитие трех серьезных заболеваний: астмы, бронхита, эмфиземы (повреждение легких).


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Источник: https://ria.ru/20200225/1565170791.html
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