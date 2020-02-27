Общественный транспорт в Люксембурге будет совершенно бесплатным

С 1 марта весь общественный транспорт Люксембурга, включая междугородние поезда, станет бесплатным и финансироваться будет исключительно из средств бюджета. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на европейские СМИ.

Таким образом, Люксембург станет первой в мире страной, где будет действовать подобный бесплатный проезд.

Для поездки в автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: достаточно иметь при себе удостоверение личности. Между тем, отмечается, что в поездах все же останется первый класс с дополнительным комфортом в обслуживании, места в котором будут платными.

Такой способ инициирован государственными властями Люксембурга для мотивации граждан не использовать личный автотранспорт, отдавая предпочтение общественному. Это существенно снизит загрузку городских трасс, сможет разрешить наболевшую проблему автомобильных "пробок" и снизит колоссальные выхлопы вредных веществ в атмосферу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров Украины озаботился проблемой лиц с инвалидностью и создал для них условия наиболее комфортного обслуживания в очередях на кассы.

"Правительство усиливает социальные гарантии лиц с ограниченными возможностями для их интеграции в общественную жизнь и повышение доступности инфраструктурных объектов". - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.



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