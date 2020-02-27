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Турция прекратила авиасообщение с Ираном

Все пассажирские рейсы между Турцией и Ираном будут отменены на неопределенный срок

сегодня, 11:12
Автор:

• Сергей Медведев

Турция прекратила авиасообщение с Ираном

Турецкие власти приняли решение временно приостановить воздушное сообщение с Ираном. Запрет на перелеты вводится в связи с опасностью распространения нового коронавируса. Об этом сообщил директорат гражданской авиации страны.

Уточним, что приостановка авиасообщения коснется только пассажирских рейсов. На какой срок вводится отмена рейсов власти не сообщают.

"Пассажирские рейсы между Турцией и Ираном были приостановлены до дальнейших уведомлений. Иранским перевозчикам будет разрешено перевозить пассажиров из Турции в Иран с условием прибытия без пассажиров. Турецкие пассажиры не будут перевозиться этими рейсами", - отмечается в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", самолет авиакомпани Turkish Airlines, вылетевший из Ирана в Стамбул, Турция, экстренно приземлился в Анкаре. Минздрав страны потребовал эвакуировать всех летевших в больницу из-за подозрения на коронавирус.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/turtsiya-priostanavlivaet-passazhirskie-reysy-1582792721.html
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