В Турции из самолета эвакуировали всех пассажиров из-за подозрения на коронавирус

Самолет авиакомпани Turkish Airlines, вылетевший из Ирана в Стамбул, Турция, экстренно приземлился в Анкаре. Минздрав страны потребовал эвакуировать всех летевших в больницу из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает Anadolu.

Так, самолет, на борту которого было 132 пассажира, рейсом "Тегеран-Стамбул" приземлился в аэропорту "Анкара Эсенбога" в 10.29. Сообщается, что 17 иранцев могут быть заражены коронавирусом. По данным Минздрава, все пассажиры будут находиться под наблюдением в течение 14 дней в больнице.



Добавим, что с 23 февраля наземные, железные и воздушные переправы между Турцией и Ираном были остановлены. Так, ранее 26 иностранным гражданам с признаками простуды отказали при прохождении границы из-за мер предосторожности. А с 21 по 23 февраля 16 граждан Турции, которые приехали из Ирана и имели признаки простуды, отправили в больницу. Но все тестовые образцы показали отрицательные результаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Тенерифе около 1000 туристов попали в "ловушку": власти вынуждены были закрыть на карантин гостиничный комплекс, поскольку у одного из постояльцев – итальянца – обнаружили заражение коронавирусом.

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