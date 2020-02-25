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На Тенерифе из-за коронавируса закрыли на карантин отель

Тысячу человек в отеле на Тенерифе закрыли на карантин из-за коронавируса

сегодня, 12:27
Автор:

• Таисия Ерохина

На Тенерифе из-за коронавируса закрыли на карантин отель

На популярном курорте, острове Тенерифе в Атлантическом океане, у одного из постояльцев отеля выявили коронавирус. Об пишет местное медиа Diario de Avisos.

Так, сегодня положительный тест на коронавирусную инфекцию обнаружили у итальянца, проживающего в отеле H10 Costa Adeje Palace в Адехе. Отмечается, что мужчина вместе с женой проживали на курортном острове уже около недели. Зараженного тут же отправили в больницу. А вот отель власти решили закрыть на карантин. Всего в гостиничном комплексе находится около 1000 туристов и сотрудников. Подчеркивается, что как только в отеле выявили случай заражения коронавирусом, никому не позволяли входить в гостиницу или выходить за территорию комплекса.

Напомним, "уханьский" вирус недавно атаковал Италию. Известно о более 150 зараженных, власти отменили карнавал в Венеции, а школы и госучреждения закрыты на карантин.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что из-за распространения коронавирусной эпидемии максимально обвалились фондовые рынки. Так, 500 богатейших людей мира за сутки потеряли 139 млрд долларов.


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Источник: https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/02/el-positivo-por-coronavirus-pone-en-cuarentena-a-unas-1-000-personas-en-el-hotel-h10-costa-adeje-palace/
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