На Тенерифе из-за коронавируса закрыли на карантин отель

На популярном курорте, острове Тенерифе в Атлантическом океане, у одного из постояльцев отеля выявили коронавирус. Об пишет местное медиа Diario de Avisos.

Так, сегодня положительный тест на коронавирусную инфекцию обнаружили у итальянца, проживающего в отеле H10 Costa Adeje Palace в Адехе. Отмечается, что мужчина вместе с женой проживали на курортном острове уже около недели. Зараженного тут же отправили в больницу. А вот отель власти решили закрыть на карантин. Всего в гостиничном комплексе находится около 1000 туристов и сотрудников. Подчеркивается, что как только в отеле выявили случай заражения коронавирусом, никому не позволяли входить в гостиницу или выходить за территорию комплекса.

Напомним, "уханьский" вирус недавно атаковал Италию. Известно о более 150 зараженных, власти отменили карнавал в Венеции, а школы и госучреждения закрыты на карантин.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что из-за распространения коронавирусной эпидемии максимально обвалились фондовые рынки. Так, 500 богатейших людей мира за сутки потеряли 139 млрд долларов.

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