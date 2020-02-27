Польский Минздрав опроверг информацию о зараженной коронавирусом

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Власти Польши отрицают заражение коронавирусом на территории страны. С опровержением информации о зараженной туристке из Таиланда, которую подхватили многие СМИ выступил пресс-секретарь Министерства здравоохранении Польской республики Войцех Андрусевич.
Так, в своем выступлении он отметил, что в Польше на данный момент находятся 47 человек с подозрением на заражение новым вирусом, однако, по его информации, подтвержденных случаев заболевания нет.
В то же время замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил перед депутатами Сейма, что в стране на карантине находятся 55 человек, а под активный эпидемиологический надзор попали более полутора тысяч поляков.
Как сообщал портал "Комментарии", 25-летняя женщина обратилась в больницу польского города Лодзь 22 февраля с выраженными симптомами ОРВИ. Выяснилось, что она недавно прибыла из Таиланда, где была почти месяц. Многие польские СМИ поспешили определить этот случай как заражение китайским коронавирусом.
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