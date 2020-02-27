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Польский Минздрав опроверг информацию о зараженной коронавирусом

В карантине в Польше находятся более 50 человек

сегодня, 15:54
Автор:

• Сергей Медведев

Польский Минздрав опроверг информацию о зараженной коронавирусом

Власти Польши отрицают заражение коронавирусом на территории страны. С опровержением информации о зараженной туристке из Таиланда, которую подхватили многие СМИ выступил пресс-секретарь Министерства здравоохранении Польской республики Войцех Андрусевич.

Так, в своем выступлении он отметил, что в Польше на данный момент находятся 47 человек с подозрением на заражение новым вирусом, однако, по его информации, подтвержденных случаев заболевания нет.

В то же время замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил перед депутатами Сейма, что в стране на карантине находятся 55 человек, а под активный эпидемиологический надзор попали более полутора тысяч поляков.

Как сообщал портал "Комментарии", 25-летняя женщина обратилась в больницу польского города Лодзь 22 февраля с выраженными симптомами ОРВИ. Выяснилось, что она недавно прибыла из Таиланда, где была почти месяц. Многие польские СМИ поспешили определить этот случай как заражение китайским коронавирусом.


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Источник: https://wpolityce.pl/polityka/488841-mz-odpowiada-na-fake-newsa-nie-ma-koronawirusa-w-polsce?fbclid=IwAR3iT5wrIbqePjdCjLkp2srWTuWVRNtkxd5g5pS1Yp-sVu2tzb7B5HezIpY
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