Польский Минздрав опроверг информацию о зараженной коронавирусом

Власти Польши отрицают заражение коронавирусом на территории страны. С опровержением информации о зараженной туристке из Таиланда, которую подхватили многие СМИ выступил пресс-секретарь Министерства здравоохранении Польской республики Войцех Андрусевич.

Так, в своем выступлении он отметил, что в Польше на данный момент находятся 47 человек с подозрением на заражение новым вирусом, однако, по его информации, подтвержденных случаев заболевания нет.

В то же время замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил перед депутатами Сейма, что в стране на карантине находятся 55 человек, а под активный эпидемиологический надзор попали более полутора тысяч поляков.

Как сообщал портал "Комментарии", 25-летняя женщина обратилась в больницу польского города Лодзь 22 февраля с выраженными симптомами ОРВИ. Выяснилось, что она недавно прибыла из Таиланда, где была почти месяц. Многие польские СМИ поспешили определить этот случай как заражение китайским коронавирусом.

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