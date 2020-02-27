В Польше подтвердили первый случай коронавируса

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В Польше зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает "РБК-Украина".
Известно, что 25-летняя женщина обратилась в больницу города Лодзь 22 февраля с выраженными симптомами ОРВИ. Выяснилось, что она недавно прибыла из Таиланда, где была почти месяц.
Женщине сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. Женщина была госпитализирована. В настоящее время она ожидает результатов повторного теста.
В то же время, Министерство здравоохранения Польши пока официально не подтверждает первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в стране.
Отметим, по состоянию на утро 27 февраля, в Европе зарегистрирован 481 случай заболевания коронавирусом, скончались 14 человек. Абсолютное большинство заболевших проживает в Италии.
Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным Всемирной организации здравоохранения, переносчиками коронавируса могут быть домашние животные.
Напомним, 26 февраля был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Грузии.
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