В Польше подтвердили первый случай коронавируса

В Польше зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает "РБК-Украина".



Известно, что 25-летняя женщина обратилась в больницу города Лодзь 22 февраля с выраженными симптомами ОРВИ. Выяснилось, что она недавно прибыла из Таиланда, где была почти месяц.



Женщине сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. Женщина была госпитализирована. В настоящее время она ожидает результатов повторного теста.



В то же время, Министерство здравоохранения Польши пока официально не подтверждает первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в стране.

Отметим, по состоянию на утро 27 февраля, в Европе зарегистрирован 481 случай заболевания коронавирусом, скончались 14 человек. Абсолютное большинство заболевших проживает в Италии.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным Всемирной организации здравоохранения, переносчиками коронавируса могут быть домашние животные.

Напомним, 26 февраля был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Грузии.

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