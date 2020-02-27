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В Польше подтвердили первый случай коронавируса

Заболевшая молодая женщина отдыхала в Таиланде

сегодня, 14:38
Автор:

• Мария Чиренко

В Польше подтвердили первый случай коронавируса

В Польше зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает "РБК-Украина".

Известно, что 25-летняя женщина обратилась в больницу города Лодзь 22 февраля с выраженными симптомами ОРВИ. Выяснилось, что она недавно прибыла из Таиланда, где была почти месяц.

Женщине сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. Женщина была госпитализирована. В настоящее время она ожидает результатов повторного теста.

В то же время, Министерство здравоохранения Польши пока официально не подтверждает первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в стране.

Отметим, по состоянию на утро 27 февраля, в Европе зарегистрирован 481 случай заболевания коронавирусом, скончались 14 человек. Абсолютное большинство заболевших проживает в Италии.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным Всемирной организации здравоохранения, переносчиками коронавируса могут быть домашние животные.

Напомним, 26 февраля был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Грузии


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/dvuh-ukrainskih-politzaklyuchennyh-sushchestvenno-1582804201.html
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