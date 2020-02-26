"Теперь и в Грузии": первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Тбилиси

В Грузии зафиксирован первый случай коронавируса у гражданина страны, приехавший из Ирана через Азербайджан. Об этом передает издание "Радио Свобода", ссылаясь на главу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии Екатерину Тикарадзе.

Министр успокоила граждан, сказав, что риска распространения вируса нет, поскольку сотрудников, которые контактировали с заболевшим коронавирусом, поместили в зону карантина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с одолевшей население Италии паникой из-за коронавируса, в сети стали появляться даже курьезные фото того, как итальянцы спешат себя защитить от эпидемии. В любом случае, Италия пока остается единственной европейской страной, в которой китайская пневмония 2019-nCoV "ударила" во всех отраслях.

Паника охватила даже ведомства иностранных государств и в Милане закрылось на неопределенный срок украинское Генконсульство. Впрочем посол поспешил успокоить украинцев, которым срочно требуется помощь с документацией - экстренные вопросы будут решаться в обычном режиме.

"Сегодня мы получили предписание префекта Милана с тем, чтобы временно ограничить прием граждан. Мы вводим также оперативную работу по принятию украинских граждан в Генеральном консульстве в Милане только в первоочередных делах - речь о потере документов, оформление выезда на родину, если надо срочно оформить, о других срочных делах, из которых консульские услуги будут предоставляться в полном объеме нашим гражданам", - подчеркнул посол Украины в Италии Евгений Перелыгин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!