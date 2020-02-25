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"Закрытие Генконсульства в Милане на карантин": посол успокоил украинцев

Украинское ведомство в Италии продолжит работу для внеочередных вопросов

сегодня, 00:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Закрытие Генконсульства в Милане на карантин": посол успокоил украинцев

Несмотря на закрытие из-за вспышки коронавируса Генконсульства Украины в Милане, дипломаты продолжат принимать граждан в первоочередных делах. Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает издание "Укринформ".

Так, во время во время Skype-включения на брифинге по итогам заседания правительственного оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, Перелыгин отметил, что украинцам в Италии не стоит паниковать в связи с закрытием Генконсульства на карантин.

"Сегодня мы получили предписание префекта Милана с тем, чтобы временно ограничить прием граждан. Мы вводим также оперативную работу по принятию украинских граждан в Генеральном консульстве в Милане только в первоочередных делах - речь о потере документов, оформление выезда на родину, если надо срочно оформить, о других срочных делах, из которых консульские услуги будут предоставляться в полном объеме нашим гражданам", - заверил посол.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италия встретила эпидемию коронавируса с крайней тревогой, поскольку в стране к тому времени уже скончались трое человек.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2883332-posol-rozpoviv-ak-pracuvatime-genkonsulstvo-ukraini-v-milani.html
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