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Коронавирус в Европе: Румыния закупит 5 млн масок

Власти Румынии в срочном порядке закупают средства защиты от коронавируса

сегодня, 17:24
Автор:

• Сергей Медведев

Коронавирус в Европе: Румыния закупит 5 млн масок

Власти Румынии принимают срочные меры по противодействию распространения китайского коронавируса. В частности, правительство решило в срочном порядке закупить 5 млн защитных масок и обеззараживающие вещества. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения Румынии Хорациу Молдаван.

Прежде всего в своем выступлении чиновник успокоил сограждан и отметил, что государство располагает всеми средствами защиты.

"Ситуация стабильная. Мы занимаемся эпидемиологическим расследованием ... Все материалы есть, нам больше не нужно… В начале следующей недели в Румынии будет пять миллионов масок и 25 тонн специальных биоцидов. Это все под контролем. У нас только один зараженный в стране. Это болезнь с низкой смертностью. Нет причин для беспокойства", - отметил госсекретарь минздрава.

Молдаван также уточнил, что процесс госзакупок средств защиты находится на финальной стадии.

Как сообщал портал "Комментарии", в мире каждый год врачи фиксируют до 5 млн сложных случаев заболевания гриппом, а летальных из этого числа – до 650 000. Тогда как зараженных коронавирусом сейчас 82 000 человек, а умерло от инфекции – 2800.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1854838-epidemiya-koronavirusu-u-rumuniyi-zakuplyat-5-milyoniv-masok-do-nastupnogo-tizhnya
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