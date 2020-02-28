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НАТО собирает экстренное заседание по Сирии

Инициатором заседания стала Турция

сегодня, 10:27 866
Автор:

• Сергей Медведев

НАТО собирает экстренное заседание по Сирии

Совет НАТО объявил об экстренном заседании. С просьбой о таких переговорах обратилась Турция.

"В соответствии со ст.4 договора, любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности", - сказано в сообщении НАТО.

Представители стран Альянса обсудят ситуацию в Сирии, в частности, авиаудар сил Башара Асада, в результате которого погибли около 30 турецких военнослужащих. Заседание пройдет в пятницу в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО. 

Ранее глава военного блока Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в котором осудил обстрел турецких военных силами Асада.

Как сообщал портал "Комментарии", Турция подтвердила авиаудар по своим военным в сирийской провинции Идлиб. После этого турецкая сторона перебросила военных через границу для проведения чрезвычайных процедур


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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_173923.htm
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