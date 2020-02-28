Женевского автосалона не будет: организаторы отменили знаменитую выставку

Автомобильная выставка, регулярно проходящая в Швейцарии, в этом году не состоится. Причиной организаторы назвали действия властей, которые отменили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

"С сожалением мы сообщаем, что Женевский автосалон отменяется. Это форс-мажор. Мероприятие не может быть перенесено на более поздний срок. Это просто невозможно из-за его масштабов", — заявили организаторы выставки.

Президент оргсовета выставки возложил ответственность за финансовые потери участников на правительство страны, сказав, что "Власти, принявшие это решение, сидят в Берне. Если кто-то намерен с ними судиться, желаю удачи".

Ранее швейцарский минздрав своим распоряжением отменил все общественные мероприятия, которых участвуют более тысячи человек по меньшей мере до середины марта. Открытие же Женевского автосалона было запланировано на 3 марта.

Как сообщал портал "Комментарии", первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружен на юге Швейцарии у гражданина страны, который пребывал в туристической поездке в Италии.

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