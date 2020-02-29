"На радость вотчерам": аэропорт Праги запустил трансляцию взлетов и посадок

Аэропорт Праги им. В. Гавела запустил трансляцию взлетов и посадок самолетов в режиме реального времени. Об этом сообщает avianews.com.



Так, интернет-пользователи смогут увидеть в разрешении Full HD все, что происходит на взлетно-посадочной полосе 06/24. Камера находится в 520 метрах от полосы.



Кроме того, на экран помимо изображения будет выводиться информация о ближайших рейсах, а также полная информация о самолетах, которые осуществили взлет или посадку за несколько секунд до появления самолета на экране.



В качестве звукового сопровождения будут переговоры пилотов с диспетчерами в режиме реального времени.



Представители аэропорта добавили, что камера оснащена очистителем капель воды и грязи, что позволит обеспечить качественную трансляцию даже в плохую погоду.





Как сообщал сайт "Комментарии", в одном из аэропортов Портленда (США) молодой человек использовал один из мониторов, на которых пассажиры могли посмотреть карту аэропорта, для игры на приставке. По местному аварийному радио этот эпизод проходил как "угон монитора".



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