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В США парень использовал монитор в аэропорту для игры на приставке

Парень решил позаимствовать один из мониторов, на которых пассажиры могут посмотреть карту аэропорта.

сегодня, 20:30
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях в одном из аэропортов Портленда произошла курьезная ситуация. Так, американец заскучал в ожидании своего рейса, однако не растерялся, применил свою сообразительность и нашел способ, как поднять себе настроение. По информации интернет-издания Kotaku, молодой человек использовал один из мониторов, на которых пассажиры могут посмотреть карту аэропорта, в своих целях. В сообщении говорится, что пассажир вытащил из своего чемодана PS4, подключил её к экрану и запустил видеоигру под названием Apex Legend. На фото из аэропорта видно, что на нижнем мониторе вместо карты аэропорта отображается игровой процесс.

По местному аварийному радио этот эпизод проходил как "угон монитора". Правда, угонщик оказался довольно милым парнем. Когда к нему подошли сотрудники безопасности и попросили его отключить свою приставку и прекратить использовать имущество аэропорта, геймер всего лишь вежливо спросил у них, может ли он сначала закончить раунд игры. Стоит отметить, что безупречная манера общения не помогла парню очаровать охранников, и они отказали ему в его просьбе. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинец без помощи полиции вернул через приложение забытый в такси iPhone.


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Источник: https://kotaku.com/man-hijacks-airport-monitor-to-play-ps4-game-1841052152
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