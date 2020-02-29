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Еще одна страна в Европе запретила массовые мероприятия

Запрет на массовые мероприятия введен из-за угрозы распространения коронавируса

сегодня, 21:28 1059
Автор:

• Сергей Медведев

Еще одна страна в Европе запретила массовые мероприятия

Власти Франции собрались на экстренное заседание, в ходе которого было принято решение запретить массовые мероприятия на территории государства на неопределенный срок.

Руководство республики  - совет министров и президент Эммануэль Макрон пошли на такой шаг для противодействию распространения коронавируса в стране. Во Франции запрещены мероприятия с учасниками более 5 тыс. человек. Под запрет попали парижский полумарафон и сельскохозяйственный салон в Париже.

 Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что первостепенная задача — это ограничить распространение эпидемии и отсрочить переход на "третью стадию". Чиновник пояснил, что власти намерены выиграть время, чтобы существующая эпидемия гриппа не усилила возможную вспышку китайского коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее на Львовщине местная власть запретила массовые мероприятия из-за опасности распространения коронавируса.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/644161.html
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