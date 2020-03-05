Турция оправила спецназ на защиту границ от мигрантов

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Власти Турции отправляют полицейское подразделение спецназовцев в количестве 1 тыс. человек на границу с Грецией. Полицейская операция вызвана возможным оттоком беженцев с территории Греции. Про этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
"Мы привлекаем тысячу полицейских специальных операций ко всей пограничной системе Мерича, полностью оборудованной, чтобы предотвратить отток", - сообщил чиновник.
Глава полицейского ведомства также добавил, что при сдерживании мигрантов было ранено 164 человека — они пытались оттеснить 4900 беженцев обратно на территорию Турции.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее Турция отменила все препятствия для беженцев на пути в Евросоюз. Только за трое суток турецкие пограничники пропустили в Евросоюз 76 тыс. беженцев.
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