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Австрия запретила итальянцам въезд в страну

Попасть в Австрию из Италии можно только обладателям медицинского заключения

сегодня, 13:44
Автор:

• Сергей Медведев

Австрия запретила итальянцам въезд в страну

Власти Австрии приняли решение не пускать в страну граждан Италии. Такой шаг вызван распространением коронавируса  COVID-19 в Европе. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что на фоне запрета, въезд в страну из Италии разрешат тем гражданам, у которых будет справка об отсутствии заражения китайским вирусом.

Австрийские дипломаты в данный момент актино работают над возвращением из Италии своих сограждан, которых по прибытию ожидает двухнедельный карантин.

Минздрав Австрии опубликовал данные по заболевшим в стране. Согласно официальной информации в Австрии зарегистрировано 158 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Италии запретило личные встречи заключенных с их родственниками, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. Запрет действует до 22 марта, а арестанты вынуждены общаться с семьями исключительно в телефонном режиме.



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Источник: https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-regierung-setzt-notfallplan-in-kraft/400776371
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