Главы Германии и Франции слетают в Турцию по миграционному вопросу

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9106.76
ETH/USD
230.43
LTC/USD
61.97
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Турцию. Визит запланирован на следующую неделю. В ходе своей поездки в Стамбул европейские лидеры проведут встречи с правительством Турции по вопросам миграционного кризиса.
В Стамбуле Макрона и Меркель примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Главы трех государств проведут консультации по вопросам, связанным с наплывом беженцев в Европу из Сирии.
Отметим, что согласно информации ООН, в Турции находится как минимум 3,6 млн беженцев, которые переместились из Сирии с момента начала боевых действий на территории страны.
Как сообщал портал "Комментарии", власти Турции отправили полицейское подразделение спецназовцев в количестве 1 тыс. человек на границу с Грецией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости