Главы Германии и Франции слетают в Турцию по миграционному вопросу

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Турцию. Визит запланирован на следующую неделю. В ходе своей поездки в Стамбул европейские лидеры проведут встречи с правительством Турции по вопросам миграционного кризиса.

В Стамбуле Макрона и Меркель примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Главы трех государств проведут консультации по вопросам, связанным с наплывом беженцев в Европу из Сирии.

Отметим, что согласно информации ООН, в Турции находится как минимум 3,6 млн беженцев, которые переместились из Сирии с момента начала боевых действий на территории страны.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Турции отправили полицейское подразделение спецназовцев в количестве 1 тыс. человек на границу с Грецией.

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