В Швеции на компанию Google наложили миллионный штраф

Компания Google получила штраф в размере 75 млн шведских крон, что составляет около 8,3 млн долларов США. Санкции наложила инспекция по защиты данных Швеции.

Сотрудники проверяющего органа обнаружили нарушение прав пользователей в политике компании.

"Причина - нарушения компании Google в отношении права [пользователей] на удаление результатов поиска", - говорится в сообщении.

В Швеции действует Общий регламент по защите данных, который предусматривает, в частности, повышенные требования к компаниям, которые собирают персональные данные пользователей. Инспекция предписала интернет-гиганту удалять результаты поиска своих граждан еще в 2017 году, однако проверка установила, что требование властей не было выполнено. В связи с игнорированием правил в отношении пользователей, ведомство приняло решение оштрафовать компанию. На то, чтобы оспорить это решение у Google есть три недели.

Как сообщал портал "Комментарии", регулятор телекоммуникаций Южной Кореи заявил, что наложил штраф в размере 740 000 долларов США на Google Limited Liability Corp. за нарушение местных законов о телекоммуникациях при работе сервиса YouTube Premium.

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