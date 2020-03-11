Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 11.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа В Швеции на компанию Google наложили миллионный штраф
НОВОСТИ Все новости

В Швеции на компанию Google наложили миллионный штраф

Шведская инспекция оштрафовала Google за сохранение результатов поиска

сегодня, 13:47
Автор:

• Сергей Медведев

В Швеции на компанию Google наложили миллионный штраф

Компания Google получила штраф в размере 75 млн шведских крон, что составляет около 8,3 млн долларов США. Санкции наложила инспекция по защиты данных Швеции.

Сотрудники проверяющего органа обнаружили нарушение прав пользователей в политике компании.

"Причина - нарушения компании Google в отношении права [пользователей] на удаление результатов поиска", - говорится в сообщении.

В Швеции действует Общий регламент по защите данных, который предусматривает, в частности, повышенные требования к компаниям, которые собирают персональные данные пользователей. Инспекция предписала интернет-гиганту удалять результаты поиска своих граждан еще в 2017 году, однако проверка установила, что требование властей не было выполнено. В связи с игнорированием правил в отношении пользователей, ведомство приняло решение оштрафовать компанию. На то, чтобы оспорить это решение у Google есть три недели.

Как сообщал портал "Комментарии", регулятор телекоммуникаций Южной Кореи заявил, что наложил штраф в размере 740 000 долларов США на Google Limited Liability Corp. за нарушение местных законов о телекоммуникациях при работе сервиса YouTube Premium.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/7947771
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...