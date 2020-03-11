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В Молдове станут штрафовать паникеров

Правительство Молдовы намерено утвердить наказания за панику в связи с распространением коронавируса

сегодня, 15:43
Автор:

• Сергей Медведев

В Молдове станут штрафовать паникеров

Руководство молдавской республики планирует ввести штрафы для тех граждан, которые станут распространять панику из-за  коронавируса среди населения. С таким заявлением выступил президент Молдавии Игорь Додон. Глава государства сообщил, что паникерам может грозить не только штраф, но и тюремное заключение.

Для предотвращения спекуляций на теме заболевания будет создана специальная правительственная ячейка, которую возглавит президент или премьер-министр. Правоохранителям поручено отслеживать ситуацию в обществе и пресекать попытки коммерческих компаний повысить цены на продукты и медицинские товары.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство на закрытом заседании утвердило ряд мер, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vlasti-moldovy-vvodyat-shtrafy-rasprostranenie-1583933007.html
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