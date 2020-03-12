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Грета Тунберг призвала проводить климатические забастовки онлайн

Коронавирус распространяется в Европе, поэтому эко-активистка Грета Тунберг продолжит свою деятельность онлайн

сегодня, 19:04
Автор:

• Антон Варанов

Грета Тунберг призвала проводить климатические забастовки онлайн

Шведская эко-активистка Грета Тунберг призвала своих соратников проводить климатические забастовки онлайн на фоне распространения коронавируса в Европе. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

"Мы не можем решить кризис без признания его кризисом, и мы должны объединиться с экспертами и учеными. Сейчас они призывают нас избегать публичных собраний, чтобы замедлить распространение коронавируса", — написала Грета Тунберг в социальной сети.

Эко-активистка также добавила, что в сегодняшних реалиях нужно найти новый способ информирования общества о климатическом кризисе вместо массовых забастовок. Поэтому девушка призвала присоединиться к так называемой диджитал-забастовке — для этого нужно размещать свои фотографии с хэштегом #ClimateStrikeOnline.

Грета Тунберг — известная шведская эко-активистка, которая в последние годы вдохновила десятки тысяч других активистов по всему миру. Вместе они поднимали важные вопросы в обществе, но сейчас Тунберг просит единомышленников оставаться дома.

Как сообщал портал "Комментарии", УЕФА переносит Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса.


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Источник: https://twitter.com/GretaThunberg/status/1237711121445982212
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