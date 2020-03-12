Грета Тунберг призвала проводить климатические забастовки онлайн

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Шведская эко-активистка
Грета Тунберг призвала своих соратников проводить климатические забастовки
онлайн на фоне распространения коронавируса в Европе. Об этом она написала в
своем аккаунте в социальной сети Twitter.
"Мы не можем решить
кризис без признания его кризисом, и мы должны объединиться с экспертами и
учеными. Сейчас они призывают нас избегать публичных собраний, чтобы замедлить
распространение коронавируса", — написала Грета Тунберг в социальной сети.
Эко-активистка также
добавила, что в сегодняшних реалиях нужно найти новый способ информирования
общества о климатическом кризисе вместо массовых забастовок. Поэтому девушка
призвала присоединиться к так называемой диджитал-забастовке — для этого нужно
размещать свои фотографии с хэштегом #ClimateStrikeOnline.
Грета Тунберг —
известная шведская эко-активистка, которая в последние годы вдохновила десятки
тысяч других активистов по всему миру. Вместе они поднимали важные вопросы в
обществе, но сейчас Тунберг просит единомышленников оставаться дома.
Как сообщал портал "Комментарии",
УЕФА переносит Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса.
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