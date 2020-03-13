"Ван Гог на карантине": в Амстердаме закрылись музеи

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Два основных художественных музея Амстердама с сегодняшнего дня закрыты для посетителей из-за вспышки коронавируса, которым в Нидерландах заболели более 600 человек. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".
Известно, что оба музея не будут работать до 31 марта по причине того, что руководство города отменило массовые и культурные мероприятия, где собирается от 100 человек. А знаменитые столичные музеи привлекают куда большее количество туристов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что власти Амстердама начали программу по борьбе с массовым наплывом туристов, численность которых за год в несколько раз превышает все население Нидерландов.
"В рамках борьбы с овертуризмом власти Амстердама начала активно продвигать прямого конкурента - Гаагу: столица инициировала рекламную кампанию "Все дороги ведут в Гаагу", - говорится в сообщении.
Рекламировать Гаагу планируют на центральном вокзале Амстердама и в туристическом магазине Iamsterdam. На старте акции туристам подарили 50 билетов на поездку в город и обратно.
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