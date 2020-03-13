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"Ван Гог на карантине": в Амстердаме закрылись музеи

Туристам Амстердама коронавирус поломал все культурные планы

сегодня, 01:05
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Ван Гог на карантине": в Амстердаме закрылись музеи

Два основных художественных музея Амстердама с сегодняшнего дня закрыты для посетителей из-за вспышки коронавируса, которым в Нидерландах заболели более 600 человек. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Известно, что оба музея не будут работать до 31 марта по причине того, что руководство города отменило массовые и культурные мероприятия, где собирается от 100 человек. А знаменитые столичные музеи привлекают куда большее количество туристов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что власти Амстердама начали программу по борьбе с массовым наплывом туристов, численность которых за год в несколько раз превышает все население Нидерландов.

"В рамках борьбы с овертуризмом власти Амстердама начала активно продвигать прямого конкурента - Гаагу: столица инициировала рекламную кампанию "Все дороги ведут в Гаагу", - говорится в сообщении.

Рекламировать Гаагу планируют на центральном вокзале Амстердама и в туристическом магазине Iamsterdam. На старте акции туристам подарили 50 билетов на поездку в город и обратно.

"Количество ночевок в Амстердаме составляет 17,5 млн в год, это в 13 раз больше, чем в Гааге. Мы предлагаем посмотреть наш город, поскольку это центр знаний, международных отношений, там же находится резиденция королей. Мы будем рады помочь столице, надеемся, что у нас получится", - рассказал глава департамента по экономическим вопросам муниципального совета Гааги Ричард де Мос.



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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/646570.html
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