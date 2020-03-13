2 тысячи евро каждому: ЕС просит мигрантов покинуть переполненные греческие острова

В Европейском Союзе предложили по 2 тысячи евро каждому мигранту из переполненных лагерей на греческих островах, который примет решение вернуться в свою родную страну. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на еврокомиссара по внутренним вопросам Илву Йоханссон.



Она заявила, что некоторые мигранты уже предполагают, что не смогут получить ожидаемое убежище, поэтому такое предложение может заинтересовать их. Тем более, с греческим правительством уже согласовано решение о выплатах.

Однако вариант с компенсациями доступен только в течение месяца. Европейский Союз рассчитывает на пять тысяч желающих. Предложение не коснется беженцев без домов, но отлично подойдет для тех, кто хочет повысить свой уровень жизни и покинуть остров беженцев.

Ситуация на греко-турецкой границе обостряется, а недавно в ООН сообщили, что в убежищах на 5400 человек проживают уже более 36 тысяч человек. У них нет электричества, горячей воды и отопления.

Как сообщал портал "Комментарии", в Европейском Союзе негативно отреагировали на решение США о запрете на въезд из Европы.

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