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Карантин из-за коронавируса: Эстония закрывает границы

В правительстве Эстонии разъяснили, кто и когда сможет въехать в страну

сегодня, 08:40
Автор:

• Татьяна Веремеева

Карантин из-за коронавируса: Эстония закрывает границы

Эстония запретит иностранным путешественникам въезжать в страну с 17 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об говорится в заявлении правительства страны, опубликованном в воскресенье, предает Reuters.

Отмечается, что эстонцы, жители страны, а также иностранцы, родственники которых проживают в Эстонии, смогут въехать в страну не раньше, чем через 2 недели. На внешнеторговые перевозки эти ограничения не распространяются, правда пускать в страну будут только водителей, у которых отсутствуют симптомы коронавируса. Кроме того, в страну смогут въехать иностранцы без симптомов коронавируса, которые транзитом проезжают Эстонию.

В Эстонии было подтверждено 115 случаев заболевания коронавирусом, при этом никто не умер.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине появилась специальная онлайн-карта, которая отображает заболевших коронавирусом, а также случаи подозрений во всех регионах страны.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-virus-estonia/estonia-to-bar-foreign-travelers-from-march-17-idUSKBN21200D?il=0
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