Карантин из-за коронавируса: Эстония закрывает границы

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Эстония запретит иностранным путешественникам въезжать в страну с 17 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об говорится в заявлении правительства страны, опубликованном в воскресенье, предает Reuters.
Отмечается, что эстонцы, жители страны, а также иностранцы, родственники которых проживают в Эстонии, смогут въехать в страну не раньше, чем через 2 недели. На внешнеторговые перевозки эти ограничения не распространяются, правда пускать в страну будут только водителей, у которых отсутствуют симптомы коронавируса. Кроме того, в страну смогут въехать иностранцы без симптомов коронавируса, которые транзитом проезжают Эстонию.
В Эстонии было подтверждено 115 случаев заболевания коронавирусом, при этом никто не умер.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине появилась специальная онлайн-карта, которая отображает заболевших коронавирусом, а также случаи подозрений во всех регионах страны.
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